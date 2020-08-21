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Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Джаред Лето и Адам Драйвер могут сняться в новом фильме Ридли Скотта

Анастасия Цой
Сегодня в 12:39

Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Джаред Лето и Адам Драйвер могут сняться в новом фильме Ридли Скотта. Об этом сообщает Deadline.

По информации издания, сейчас с актерами ведутся переговоры. Фильм будет основан на книге «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности» и расскажет об убийстве Маурицио Гуччи, который одно время возглавлял модный дом Gucci. В 1995 году мужчина был застрелен киллером у своего офиса. Виновной в заказном убийстве признали его жену Патрицию Реджани — она провела в тюрьме 18 лет и вышла на свободу в 2016 году.

Реджани в картине сыграет Леди Гага. Для певицы и актрисы это будет вторая большая роль после фильма «Звезда родилась», который вышел два года назад.

Сейчас Скотт работает над другим проектом — фильмом «Последняя дуэль» с Беном Аффлеком и Мэттом Деймоном.

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