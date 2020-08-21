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От усталости к спокойствию: «Комсомольск» выпустили альбом «Ближний свет»

Илья Голубев
Сегодня в 12:17

Инди-поп-группа «Комсомольск» выпустила свой новый альбом — «Ближний свет». Он, если верить представителям группы, рассчитан на путь «40 минут пешком между работой и домом», чтобы превратить его в «маршрут от усталости и апатии к спокойствию и умиротворению».

«Да, это мы, но в тоже время не совсем: мы убрали очень много наших неотъемлемых черт и добавили кучу всего, что никак для нас самих с нами не ассоциировалось. <…> Это такой своеобразный импрессионизм, на картине изображен обыкновенный московский вечер, только на ней ничего не разобрать — видно только свет фонарей, фар и окон. Поэтому тут мало рифм, привычных нам гармоний, инструментального аскетизма», — рассказали об альбоме девушки из «Комсомольска».

Группа «Комсомольск» появилась в 2017 году, многие считают, что в ней состоят только гитаристка Даша и клавишница Ариша, но на самом деле все не так просто (подробности читайте в интервью, которое «Афиша Daily» взяла у музыкантов два года назад, или смотрите в выпуске нашего шоу «Узнать за 10 секунд» с «Комсомольском»).

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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