Фаррелл Уильямс и Jay-Z выпустили клип на трек «Entrepreneur»

Фаррелл Уильямс и Jay-Z выпустили трек «Entrepreneur», а также клип на него. Песня стала частью проекта The New American Revolution журнала Time; его идея — рассказать о несправедливостях, с которыми сталкиваются афроамериканцы.

Уильямс рассказал, что трек «Entrepreneur» посвящен тому, как нелегко темнокожим людям стать предпринимателями в Америке. В клипе снялись афроамериканцы, которые, несмотря на все препятствия, добились успеха в своей сфере: учитель, программист, дизайнер, повар и другие, а также музыкант Tyler, The Creator и актриса, сценаристка и режиссер, создательница сериала «Белая ворона» («Insecure») Исса Рэй.