В Тель-Авиве появился плавучий кинотеатр

Власти израильского города Тель-Авив открыли в местном парке первый плавучий кинотеатр, что должно помочь зрителям соблюдать социальную дистанцию во время просмотра, сообщает Reuters.

Первый показ прошел 20 августа, билеты могли купить только жители города. Сеанс был рассчитан на 70 лодок с педалями или веслами, а зрителям приходилось держаться на расстоянии минимум в два метра друг от друга. Показывали фильм «Приключения Паддингтона-2», посмотреть его собрались примерно 200 человек, люди приплывали семьями и остались очень довольны таким опытом просмотра кино.

Плавучий кинотеатр — своеобразный ответ на драйв-ин кинотеатры, открывающиеся по всему миру (в том числе в России) для безопасного (в условиях пандемии) просмотра фильмов, не выходя из автомобиля. Впрочем, безопасность драйв-ин и плавучих кинотеатров все еще остается под вопросом, как и удобство или зрительский опыт, поэтому смотреть фильмы вместе с друзьями лучше всего в онлайн-кинозале Okko в 4K.