Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Свердловской областях, Ставропольском и Красноярском краях.

В России за сутки выявили 4870 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

За сутки выздоровели 5817 человек, за все время — более 761 тыс. Умерли 90 пациентов, за весь период — 16 189. Всего в стране зафиксировано 946 976 заболевших.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся COVID-19 превысило 22,6 млн человек. Более 14,5 млн из них выздоровели, свыше 793 тыс. умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (5,5 млн), на втором — Бразилия (3,5 млн), на третьем — Индия (2,9 млн).