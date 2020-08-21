Директор ФБК: транспортная полиция рассказала, что Навального отравили смертельно опасным ядом

На вопрос о том, какое это вещество, она ответила: «Это тайна следствия, мы не можем сказать, но это вещество смертельно опасно. Это вещество представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающим. Все вокруг должны находиться в костюмах защиты».

Представительница транспортной полиции сообщила, что Алексея Навального отравили смертельно опасным ядом. Об этом рассказал директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов .

Позже в полиции опровергли информацию: «Предварительная версия не изменилась. Речь идет об отравлении психодислептиками. Более точно можно будет сказать после постановки диагноза и заключения врачей».

Диагноз Алексея Навальному до сих пор не поставлен. По словам главного врача омской больницы Александра Мураховского, медики рассматривают пять рабочих диагнозов, однако назвать их не могут. Политику продолжают делать анализы, для постановки точного диагноза может понадобиться еще двое суток. Родственники и сторонники политика считают, что двое суток нужны для того, чтобы яд из организма исчез.

Сегодня стало известно, что омские врачи не дают разрешение на транспортировку Алексея Навального в Германию. Главврач заявил, что состояние политика нестабильно, а решения родственников недостаточно.

Вчера Алексей Навальный попал в реанимацию омской больницы с токсическим отравлением. Политику стало плохо во время полета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили. Навальный впал в кому, его подключили к искусственной вентиляции легких. Сторонники оппозиционера считают, что его могли намеренно отравить. Подробности можно прочитать здесь.