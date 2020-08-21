«Neon»: послушайте новый альбом электронщиков Erasure

Британская синти-поп-группа старой школы Erasure выпустила свой восемнадцатый студийный альбом «Neon», полный духа нью-вейва 1980-х.

Erasure сменили несколько студий, пока записывали альбом, а закончили они его еще до глобальной пандемии — отложить релиз решил лейбл. Пластинку презентуют сегодня, 21 августа, на онлайн-вечеринке. После этого, впрочем, музыканты не собираются устраивать онлайн-шоу, а будут ждать возможность выступить «вживую» по ряду причин (самое главное — они считают онлайн-концерты «скучноватыми»).

«Эта работа о возвращении моей любви — и, надеюсь, нашей любви — к великой поп-музыке. Я хочу, чтобы дети послушали эти песни! Я хочу перезарядить то чувство, когда поп-музыка была в каждом из нас», — говорил о пластинке участник дуэта Энди Белл.