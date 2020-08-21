Режиссер «Призраков дома на холме» экранизирует комиксы Пэта Миллса

Режиссер сериала «Призраки дома на холме» и фильма «Доктор Сон» Майк Флэнаган спродюсирует фильм-экранизацию комиксов Пэта Миллса American Reaper и Reaper Files, сообщает The Hollywood Reporter.

Адаптацией двух серий комиксов займется кинокомпания Amblin Partners вместе с Intrepid Pictures — последней руководит Флэнаган. Режиссером фильма станет Киран Фой, известный по хоррорам «Синистер 2» и «Илай». Ранее кинематографисты уже работали вместе — Фой поставил один из эпизодов сериала The Haunting of Bly Manor, ставшего продолжением «Призраков дома на холме».

Когда начнутся съемки картины, пока неизвестно. В данный момент Киран Фон работает над сценарием вместе с Кайлом Уордом, соавтором фильма Роберта Родригеса «Мачете убивает».

По сюжету, престарелые богачи и преступники похищают подростков, чтобы завладеть их телами и избежать смерти. Главный герой — один из сотрудников специального отдела полиции, которых называют «жнецами». «Жнецы» вычисляют людей в чужих телах и казнят их. Действие, согласно оригинальным комиксам, происходит в Нью-Йорке во второй половине XXI века.

Также Майк Флэнаган снимет еще один хоррор-сериал для Netflix, он получит название «Полуночная месса» и будет состоять из семи эпизодов, которые режиссер поставит вместе со своим постоянным оператором Майклом Фимоньяри.