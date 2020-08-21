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Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена в фильме про Флэша

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:46

Американский актер Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена в новом фильме про супергероя Флеша, который снимет киностудия Warner Bros, сообщает журнал Vanity Fair со ссылкой на режиссера Адреса Мускетти.

По словам постановщика, Бэтмен сыграет ключевую роль в сюжете. Мускетти отметил, что взаимоотношения между Брюсом Уэйном (Бэтмен) и Барри Алленом (Флеш) будут очень эмоциональными, ведь у них схожее прошлое — они оба сироты. По мнению режиссера, у Бена Аффлека будет возможность интересно раскрыть своего персонажа.

«В его версии Бэтмена есть определенная двойственность. Да, это очень мужественный персонаж — он выглядит очень угрожающе, у него выдающийся подбородок. Но в то же время это очень уязвимый человек. Бен знает, как можно донести до зрителей то, что у него внутри — эту самую уязвимость. Ему просто нужен сюжет, который позволит сыграть на этом контрасте», — считает Мускетти.

Помимо Бена Аффлека, в картине появится еще одна версия Бэтмена — ее исполнит Майкл Китон, который вернется к образу Темного рыцаря впервые после фильмов Тима Бертона. Мускетти отметил, что это будет не просто камео, а «довольно существенная» роль.

Ранее стало известно, что Бен Аффлек выступит режиссером ленты «Долгое прощание», которая будет посвящена созданию классической картины Романа Полански 1974 года «Китайский квартал». Аффлек сам напишет сценарий фильма.

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