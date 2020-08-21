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Франция, Германия и Великобритания — о госпитализации Навального

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:36

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил госпитализацию российского оппозиционера Алексея Навального с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом Макрон заявил в своем официальном обращении, пишет ТАСС.

Французский лидер отметил, что обеспокоен и огорчен ситуацией, в которой оказался Навальный. По словам Макрона, информация о его состоянии «вызывает крайнюю обеспокоенность». Также Макрон выразил готовность «оказать всю необходимую поддержку Алексею Навальному, его близким, по части медицины, убежища и защиты».

Слова президента Франции поддержала Ангела Меркель. Канцлер подчеркнула, что Германия готова оказать медицинскую помощь Навальному, но запрос на это, по словам Меркель, должен прозвучать из России. «Должно быть срочно прояснено, как произошла такая ситуация. На этом мы будем настаивать», — добавила канцлер, и пожелала Навальному выздоровления.

Также на госпитализацию оппозиционера отреагировали в Великобритании. Министр иностранных дел этой страны Доминик Рааб написал в своем твиттере, что «глубоко обеспокоен сообщениями о том, что российский оппозиционный лидер Алексей Навальный был отравлен». «Мои мысли с ним и его семьей», — заявил Рааб.

Алексей Навальный 20 августа попал в реанимацию омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП № 1). Политик летел из Томска в Москву, но в полете ему резко стало плохо, в результате чего самолет пришлось экстренно посадить в Омске. Подробности о его состоянии можно прочитать здесь.

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ИТАР-ТАСС
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