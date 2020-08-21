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Платформа «Голос»: на выборах в Беларуси фальсификации были на каждом третьем участке

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:25

Платформа «Голос» совместно с платформой «Зубр» и инициативой «Честные люди» проанализировала президентские выборы в Беларуси и представила доклад.

По мнению исследователей, результаты выборов были сфальсифицированы на каждом третьем избирательном участке. Активисты смогли изучить протоколы с 1310 из 5767 участков. На этих участках за Светлану Тихановскую проголосовали более 81% избирателей — 471 709 голосов из 588 619.

Следовательно, чтобы официальные результаты выборов оказались верными, за Тихановскую на остальных 4457 участках должны были проголосовать значительно меньше людей, чем указано в протоколах. Исходя из этого, авторы доклада утверждают, что Александр Лукашенко не мог набрать 80,1% голосов.

Судя по анализу 1310 протоколов, Лукашенко набрал примерно 61,7% голосов, а за Тихановскую проголосовали в два раза больше людей, чем заявлял ЦИК. Однако и этот результат нельзя считать полностью достоверным, поскольку на 400 участках подтвердились фальсификации.

Выборы в Беларуси прошли 9 августа. Согласно данным ЦИК, 80,10% избирателей проголосовали за Александра Лукашенко. Его оппонент Светлана Тихановская назвала выборы сфальсифицированными и призвала европейских лидеров не признавать их результаты. Главы государств Евросоюза так и поступили.

Кроме того, итоги выборов в Беларуси не приняли многие граждане страны, в их числе оказались именитые спортсмены. В разных городах Беларуси прошли акции протеста, их жестоко разгоняли при помощи ОМОН и военных.

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