Кэти Перри представила новую лирическую песню «What Makes a Woman»

Лирическая композиция войдет в грядущий альбом певицы «Smile» , выход которого запланирован на 28 августа. Также в пластинку войдут синглы «Smile», «Daisies», «Never Really Over» и «Harleys in Hawaii».

«Я написала заглавный трек альбома, когда переживала один из самых мрачных периодов в своей жизни, когда я потеряла свою улыбку. Весь этот альбом — мое путешествие к свету, с историями о стойкости, надежде и любви», — сказала Перри.

В начале марта Кэти Перри выпустила клип «Never Worn White», из которого впервые стало известно, что певица беременна. В декабре у нее вышел новый рождественский клип на песню «Cozy Little Christmas», а в июле ее признали виновной в плагиате христианской рэп-песни. Ранее Перри стала самой высокооплачиваемой певицей по версии журнала Forbes, с июня 2017-го по июнь 2018 года она заработала 83 млн долларов.