Сотрудники и студенты МГУ потребовали лишить Лукашенко звания почетного профессора университета

Сотрудники, студенты и выпускники МГУ подписали открытое письмо, в котором потребовали от руководства лишить Александра Лукашенко звания почетного профессора университета. Письмо опубликовано в студенческом журнале Doxa.

«На наших глазах правящий в Беларуси режим Александра Лукашенко развязал широкомасштабное насилие, чтобы подавить мирные протесты против официально объявленных итогов президентских выборов, в фальсификации которых властями убеждено огромное количество граждан страны.

На улицах Минска и других городов людей, вышедших для ненасильственного отстаивания своих законных прав и свобод, жестоко избивают, обстреливают резиновыми пулями, травят слезоточивым газом, убивают; тысячи участников протестов брошены за решетку, где подвергаются пыткам и унижениям, десятки людей пропали без вести», — говорится в письме.

Отмечается, что ответственность за это несет лично Лукашенко, «пытающийся всеми способами удержать в своих руках власть». Подписавшиеся выразили поддержку протестующим и заявили, что «репрессивная политика Александра Лукашенко несовместима со званием почетного профессора МГУ».

«Люди, которым присваивается это высокое звание, обещают всегда нести идеи мира и всегда служить науке и образованию. Лукашенко грубо нарушил данное обещание», — добавили сотрудники, студенты и выпускники вуза.

Сегодня в Беларуси завели уголовное дело по статье о захвате власти из‑за создания и деятельности Координационного совета оппозиции. Эта статья предусматривает до пяти лет лишения свободы. Тем временем белорусских протестующих поддержал Стивен Фрай: он записал видео с хештегом #standwithbelarus.