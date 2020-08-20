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Навальный попал в реанимацию, песню «Перемен!» стали слушать чаще и другие новости дня

Анастасия Цой
Сегодня в 20:30

Алексей Навальный попал в реанимацию омской больницы с токсическим отравлением. Политику стало плохо во время полета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили. Навальный впал в кому, его подключили к искусственной вентиляции легких. Подробности можно прочитать здесь.

В Беларуси завели уголовное дело по статье о захвате власти из‑за создания и деятельности Координационного совета оппозиции. Эта статья предусматривает до пяти лет лишения свободы. Тем временем белорусских протестующих поддержал Стивен Фрай: он записал видео с хештегом #standwithbelarus.

Генпрокуратура собирается запретить своим сотрудникам критиковать власть. «Гражданский служащий должен воздерживаться от высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности государственных органов и их руководителей», — говорится в проекте приказа.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев на заседании суда представил свидетеля, который заявил, что в момент аварии актер находился на пассажирском сиденье, а за рулем был другой человек. В то же время потерпевшие рассказали, что защитник Ефремова подкупал свидетелей.

В Германии подготовили закон, который обяжет владельцев собак гулять с ними минимум два раза в день. Также он запретит долго держать собаку на цепи или на длительное время оставлять ее одну дома.

Песню «Перемен!» группы «Кино» стали слушать в «ВКонтакте» в семь раз чаще. Пик популярности пришелся на 15 августа — годовщину смерти Виктора Цоя. Также на это могли повлиять протесты в Беларуси.

Netflix обвинили в сексуализации 11-летних девочек в фильме «Милашки». Это французская картина о подростках, которые танцуют тверк и «исследуют свою женственность».

Появился тизер режиссерской версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера. Она выйдет в 2021 году на HBO Max, а в ночь с субботы на воскресенье представят трейлер.

В Москве 29 августа пройдет ежегодный фестиваль «Ночь кино», в рамках которого покажут фильмы с европейских кинофестивалей и классику советского кинематографа. Основную программу составил журнал «Искусство кино».

В кинотеатре Garage Screen покажут «Сатанинское танго» венгерского режиссера Белы Тарра. Фильм длится больше семи часов, его продемонстрируют в рамках рубрики «Счастливые часы».

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