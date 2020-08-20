Следственный комитет Беларуси начал проверку данных об изнасилованиях задержанных женщин

Следственный комитет Беларуси начал проверку данных об изнасилованиях задержанных во время протестов женщин. Об этом СК сообщил в своем телеграм-канале.

СК отмечает, что ранее в интернете «появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания». По данным СК, об этом анонимно рассказали врачи-гинекологи.

В милицию, по словам СК, пока никто из пострадавших не обращался. Кроме того, отмечает ведомство, «от граждан, опрошенных в связи с событиями 9–12 августа, подобной информации получено не было». Также нет соответствующих данных от медучреждений.

В случае поступления заявлений от граждан Следственный комитет обещает дать случившемуся правовую оценку.

С 9 августа в Беларуси проходят акции против результатов выборов. В ходе протестов были задержаны более 7000 человек, многие из них заявляли о насилии и жестоком обращении со стороны милиции и сотрудников ОМОНа.

Избивали и задерживали не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. Очевидцы сообщают, что людей держат во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормят, дают воду из-под крана, избивают, отношение силовиков к простым гражданам, недовольным итогом выборов, абсолютно бесчеловечное.