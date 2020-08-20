Канадская пивоварня выпустила пиво, приготовленное из очищенной сточной воды

Канадская крафтовая пивоварня Village Brewery в Калгари приготовила пиво на основе очищенной сточной воды — вкус получился тот же, что и у обычного пива, сообщает CBC.

Пивоварня объединилась с исследователями из университета Калгари, специалистами американской водоочистной компании Xylem Inc. и другими членами организации «Продвинутые технологии очистки канадской воды» (ACWA) — вместе они выпустили партию в 1600 банок блонд-эля с легким фруктовым послевкусием.

Города Канады строго следят за чистотой воды в водопроводах: прежде чем дойти до потребителя, она проходит через комплексную очистную систему из экранов, фильтров, бактерий и источников ультрафиолета. Специалисты ACWA взяли воду для экспериментального пива сразу на фабрике и пропустили ее через свои технологии: ультрафильтрацию, озон, обратный осмос и тот же ультрафиолет. После этих процедур вода стала питьевой.

Идея сварить пиво из сточных вод начиналась с шутки, но позже переросла в серьезную возможность доказать людям, что мы можем экономить питьевую воду благодаря современным очистным технологиям. Вот только новые партии такого пива пивовары и ученые варить пока не собираются: они считают, что люди все еще слишком брезгливы, чтобы употреблять напитки на основе сточной воды, как ее ни очищай.