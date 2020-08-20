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Маргарет Тэтчер и принцесса Диана: вышел тизер четвертого сезона «Короны»

Анастасия Цой
Сегодня в 21:00

Netflix показал первый тизер четвертого сезона сериала «Корона». Продолжение выйдет на стриминговом сервисе 15 ноября.

В тизере можно увидеть Джиллиан Андерсон в роли премьер-министра Маргарет Тэтчер, а также Эмму Коррин в образе принцессы Дианы. Королеву Елизаветы II вновь играет Оливия Колман, а принцессу Маргарет — Хелена Бонэм-Картер.

Недавно стало известно, что в пятом и шестом сезонах «Короны» принцессу Диану, которой будет уделено больше внимания, сыграет Элизабет Дебики («Вдовы», «Вита и Вирджиния», сериал «Страна Лавкрафта»). Колман и Бонэм-Картер заменят Имельда Стонтон и Лесли Мэнсвилл, а роль принца Филиппа исполнит Джонатан Прайс.

«Корона» выходит с 2016 года и рассказывает о жизни королевской семьи с момента свадьбы Елизаветы II до настоящего времени. Шестой сезон станет для шоу последним.

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Джиллиан Андерсон
Оливия Колман
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