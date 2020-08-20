Сказка Джоан Роулинг «Икабог» в ноябре выйдет в России

Издание будет оформлено рисунками победителей конкурса иллюстраций, в котором участвовали дети 7-12 лет. Джоан Роулинг предложила детям самим иллюстрировать книгу, главы из которой она публиковала онлайн. Гонорар за роман Джоан Роулинг передаст в благотворительный фонд The Volant Charitable Trust .

Издательство «Махаон» выпустит 10 ноября в электронном и печатном виде роман «Икабог» британской писательницы Джоан Роулинг , известной по культовой серии книг о Гарри Поттере . Анонс издания появился в интаграме «Махаона».

«Икабог» — добрая, захватывающая сказка о страшном монстре, невероятных приключениях и надежде, которая остается несмотря ни на что», — говорится в аннотации «Махаона».

Сказку «Икабог» писательница придумала более десяти лет назад, чтобы читать своим детям перед сном, а этим летом все же решила поделиться ей со своими поклонниками. По словам Роулинг, это сказка «о правде и злоупотреблении властью», она не связана с миром «Гарри Поттера», и в ней нет волшебства.