На МКС произошла утечка воздуха

На Международной космической станции (МКС) обнаружили утечку воздуха, вероятно, разгерметизация произошла в американском отсеке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники.

Уточняется, что утечка не угрожает жизням и здоровью экипажа или работе станции. Космонавтов МКС временно изолировали в российском модуле «Звезда». Модули в американском сегменте закроют, после чего изучат специальными ультразвуковыми искателями для выявления утечки.

«Чтобы посмотреть в каком модуле «течет», нужно его закрыть и посмотреть — «течет» он или не «течет». Если у вас несколько комнат в квартире, то чтобы понять, где сквозняк, нужно в эти комнаты закрыть двери», — объяснил российский космонавт Павел Виноградов.

В данный момент на станции находятся трое космонавтов: россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди. На днях Иван Вагнер случайно заснял с борта МКС пять неопознанных летающих объектов — сейчас специалисты пытаются выяснить, что именно попало на видео.