Генпрокуратура запретит своим сотрудникам критиковать власть

Руководство российской Генеральной прокуратуры собирается запретить своим гражданским сотрудникам личные высказывания и суждения в сети по поводу действующей власти. Соответствующий приказ опубликован на портале нормативных актов, внимание на него обратил «Коммерсант».

«Гражданский служащий должен воздерживаться от высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности государственных органов и их руководителей», — говорится в тексте проекта приказа.

Запрет распространяется и на публикацию служебных документов и другой информации — например, даже косвенно указывающей на должность сотрудника. Тем более «способной нанести ущерб его личной репутации или авторитету органа прокуратуры».