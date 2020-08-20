«Макдоналдс» запустил программу лояльности. Покупатели будут получать кешбэк с каждого заказа

«Макдоналдс» запустил программу лояльности внутри собственного мобильного приложения. Покупатели будут получать кешбэк в размере 3% от стоимости каждого заказа при использовании приложения, рассказали представители компании «Афише Daily».

Каждому пользователю приложения будет присвоен персональный QR-код. Кешбэк будет начисляться при его сканировании на кассе, в киоске самообслуживания, через окно «МакЭкспресс» и на «МакАвто». Бонусы можно будет использовать для оплаты продукции «Макдоналдса» из отдельной категории меню в приложении. В дальнейшем их можно будет отправить другу, обменять на бонусы «Спасибо» от Сбербанка или сделать пожертвование в благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда».

«Макдоналдс» активно работает над развитием программы лояльности, мы предлагаем пользователям нашего приложения специальные условия, которые сделают наши продукты еще более доступными, а сервис — более комфортным. Пользуясь приложением «Макдоналдс», наши клиенты смогут получить доступ к выгодным предложениям и бонусам, которыми можно будет воспользоваться для оплаты заказов», — говорит генеральный директор «Макдоналдс» в России Марк Карена.

Сейчас программа лояльности доступна в 20 российских городах, осенью к ней будут подключены все остальные.