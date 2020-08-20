перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Доклад: штрафы активистов за нарушение карантина были в 8 раз выше, чем у обычных граждан 17:30
Netflix/YouTube Netflix обвинили в сексуализации 11-летних девочек в фильме «Милашки»
Netflix обвинили в сексуализации 11-летних девочек в фильме «Милашки» 17:28
Беспилотные автомобили могут пустить на выделенные полосы 17:22
Бьорк сыграет славянскую ведьму в фильме про викингов 17:15
Адвокат заявил, что Михаил Ефремов не сидел за рулем машины в момент аварии 16:20
Театральная лаборатория Gogol School открыла набор учеников на осенний сезон 16:08
Пресс-служба Okko Премьера спектакля Вырыпаева о людях, столкнувшихся с инопланетянами, пройдет в Москве 6 сентября
Премьера спектакля Вырыпаева о людях, столкнувшихся с инопланетянами, пройдет в Москве 6 сентября 16:07
Вышел тизер режиссерской версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера 16:03
Фильмы с европейских фестивалей и советскую классику покажут на «Ночи кино» в Москве 15:57
Потерпевшие заявили, что адвокат Ефремова подкупал свидетелей 15:36
Стивен Фрай поддержал протестующих в Беларуси 15:10
mrPhakel/YouTube Песню «Перемен!» стали слушать в семь раз чаще
Песню «Перемен!» стали слушать в семь раз чаще 15:00
В Беларуси завели уголовное дело по статье о захвате власти 14:39
Под Ярославлем кот выбил дверь переноски, чтобы не лететь в багажном отделении самолета 14:37
Навальный впал в кому, в больнице дежурят силовики. Что известно о состоянии политика? 14:11
В Германии владельцев собак обяжут гулять с ними минимум два раза в день 14:02
Peter Secan/Unsplash Совладелец Black Star Burger запустит сеть закусочных «Фридог»
Совладелец Black Star Burger запустит сеть закусочных «Фридог» 13:46
«ВКонтакте» разработает нейросеть для борьбы с языком ненависти у пользователей 13:15
В кинотеатре Garage Screen покажут «Сатанинское танго» Белы Тарра. Фильм идет больше 7 часов 12:51
Фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову отказали в УДО 12:25
Отключить рекламу

Доклад: штрафы активистов за нарушение карантина были в 8 раз выше, чем у обычных граждан

Федор Кузьмин
Сегодня в 17:30

Задержанные на одиночных пикетах активисты сталкивались с более высокими штрафами из‑за нарушения самоизоляции, чем другие россияне. Об этом говорится в докладе «Дезинфекция протеста», подготовленном юристкой «Апологии протеста» Анной Бочило.

По мнению Бочило, ограничения, введенные в связи с коронавирусом, стали поводом для задержания протестующих в стране и «удобной заменой или дополнением статьи 20.2 КоАП РФ» (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования — Прим. ред.).

Чаще всего граждан, нарушивших карантин, штрафовали на тысячу рублей, однако штрафы для активистов были выше: от тысячи до 20 тыс. рублей. Бочило проанализировала 26 доступных судебных решений в отношении активистов и пришла к выводу, что в среднем штрафы для них составляли 7900 рублей.

В трех случаях дела были прекращены в связи с отсутствием состава правонарушения, в 6 случаях было вынесено предупреждение, утверждается в докладе. В 17 случаях назначили штрафы: семь раз по 10 тыс. рублей, три раза по 3 тыс. рублей, два раза по 5 тыс. рублей, дважды по тысяче рублей и по одному разу — 20 тыс. рублей, 15 тыс. рублей и 8 тыс. рублей.

«При этом даже соблюдение участниками пикетов социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты не имеет никакого значения и в большинстве своем не освобождает активистов от претензий со стороны полицейских и точно так же влечет составление протокола по коронавирусной статье, а иногда — и по статье о нарушении правил проведения акции или по двум этим статьям одновременно», — говорится в докладе.

По подсчетам «Апологии протеста», с марта по август 2020 года в России прошло не меньше 775 пикетов, одиночных пикетов и пикетных «очередей». Публичные мероприятия в стране были запрещены с конца марта.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Поезд в Пусан-2: Полуостров
Нам не на что больше жать: долгожданный сиквел чумового корейского зомби-хоррора
триллер
Гренландия
Сверхактуальное кино про надвигающийся конец света
детектив
Начало
Навороченный триллер Кристофера Нолана про вора, проникающего в мозги людей
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
электроника
«Signal 2020»
Главный загородный рейв лета
документальный
Banksy
Исследование творчества Бэнкси и мира, который его породил
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить