Доклад: штрафы активистов за нарушение карантина были в 8 раз выше, чем у обычных граждан

Задержанные на одиночных пикетах активисты сталкивались с более высокими штрафами из‑за нарушения самоизоляции, чем другие россияне. Об этом говорится в докладе «Дезинфекция протеста», подготовленном юристкой «Апологии протеста» Анной Бочило.

По мнению Бочило, ограничения, введенные в связи с коронавирусом, стали поводом для задержания протестующих в стране и «удобной заменой или дополнением статьи 20.2 КоАП РФ» (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования — Прим. ред.).

Чаще всего граждан, нарушивших карантин, штрафовали на тысячу рублей, однако штрафы для активистов были выше: от тысячи до 20 тыс. рублей. Бочило проанализировала 26 доступных судебных решений в отношении активистов и пришла к выводу, что в среднем штрафы для них составляли 7900 рублей.

В трех случаях дела были прекращены в связи с отсутствием состава правонарушения, в 6 случаях было вынесено предупреждение, утверждается в докладе. В 17 случаях назначили штрафы: семь раз по 10 тыс. рублей, три раза по 3 тыс. рублей, два раза по 5 тыс. рублей, дважды по тысяче рублей и по одному разу — 20 тыс. рублей, 15 тыс. рублей и 8 тыс. рублей.

«При этом даже соблюдение участниками пикетов социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты не имеет никакого значения и в большинстве своем не освобождает активистов от претензий со стороны полицейских и точно так же влечет составление протокола по коронавирусной статье, а иногда — и по статье о нарушении правил проведения акции или по двум этим статьям одновременно», — говорится в докладе.

По подсчетам «Апологии протеста», с марта по август 2020 года в России прошло не меньше 775 пикетов, одиночных пикетов и пикетных «очередей». Публичные мероприятия в стране были запрещены с конца марта.