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Netflix обвинили в сексуализации 11-летних девочек в фильме «Милашки»

Анастасия Цой
Сегодня в 17:28

Стриминговый сервис Netflix обвинили в сексуализации 11-летних девочек в фильме «Милашки». Это французская картина, которая выиграла приз за режиссуру на кинофестивале «Сандэнс». На Netflix она должна выйти 9 сентября.

Фильм рассказывает об 11-летних девочках, которые танцуют тверк. Главная героя в попытке убежать от проблем в семье присоединяется к танцевальной группе «Милашки». Как ранее сообщалось в описании фильма на платформе, девочки-подростки исследуют свою женственность. Позже описание поправили, но изначальный вариант сохранился на скриншотах и в кэше Google.

После выхода трейлера и постера фильма пользователи социальных сетей возмутились. По их мнению, картина сексуализирует девочек и даже распространяет детскую порнографию. Появилась петиция с требованием отменить показ «Милашек». На момент написания новости ее подписали более 32 тыс. человек.

Netflix пока никак не отреагировал на критику.

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