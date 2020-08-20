Стриминговый сервис Netflix обвинили в сексуализации 11-летних девочек в фильме «Милашки». Это французская картина, которая выиграла приз за режиссуру на кинофестивале «Сандэнс». На Netflix она должна выйти 9 сентября.

Фильм рассказывает об 11-летних девочках, которые танцуют тверк. Главная героя в попытке убежать от проблем в семье присоединяется к танцевальной группе «Милашки». Как ранее сообщалось в описании фильма на платформе, девочки-подростки исследуют свою женственность. Позже описание поправили, но изначальный вариант сохранился на скриншотах и в кэше Google.

После выхода трейлера и постера фильма пользователи социальных сетей возмутились. По их мнению, картина сексуализирует девочек и даже распространяет детскую порнографию. Появилась петиция с требованием отменить показ «Милашек». На момент написания новости ее подписали более 32 тыс. человек.