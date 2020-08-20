Беспилотные автомобили могут пустить на выделенные полосы

Эксперты предлагают разрешить беспилотным автомобилям ездить по выделенным для общественного транспорта полосам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет», разрабатывающей соответствующие поправки в правила дорожного движения.

«Фактически, беспилотный транспорт будет приравнен к общественному транспорту, что позволит искусственному интеллекту проще взаимодействовать с другими водителями. Сейчас преимущественно во всех ДТП с участием беспилотных авто виноват водитель другой машины. Автолюбители не соблюдают дистанцию, правила, создают помехи и так далее. Приоритет позволит этот вопрос решить», — считают в НТИ «Автонет».

В организации также уточнили, что эта мера может быть временной, так как сейчас искусственный интеллект беспилотных автомобилей полагается на собственное компьютерное зрение и данные, которые он получает непосредственно во время поездки, но в будущем его смогут подключить к системе «Автодата» для передачи информации от других беспилотников и всей инфраструктуры. Если в Министерстве внутренних дел одобрят проект, его могут внедрить уже в следующем году.

Пока что на российских дорогах можно встретить около 150 беспилотных автомобилей — их испытывают в Москве, Петербурге и Татарстане. Эксперимент начался в декабре 2018 года, ожидается, что к концу 2021 года беспилотники появятся и на дорогах общего пользования.