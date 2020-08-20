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Адвокат заявил, что Михаил Ефремов не сидел за рулем машины в момент аварии

Анастасия Цой
Сегодня в 16:20

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил на заседании суда, что актер не сидел за рулем машины в момент аварии. Об этом пишет ТАСС.

«В соответствии с законом об адвокатской деятельности я нашел свидетеля, который видел другого человека за рулем джипа Ефремова, и опросил его под протокол. Прошу суд приобщить протокол опроса человека по имени Алексей Кобец к материалам дела», — сказал Пашаев.

Кобец рассказал, что в машине в момент аварии находилось два человека: Ефремов сидел на пассажирском месте, а за рулем был неизвестный ему человек.

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевших по этому делу, заявил, что представит в суде своего свидетеля, который видел актера за рулем машины в момент ДТП.

Автомобиль Ефремова попал в аварию 8 июня. Водитель пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся c автомобилем. Сам актер практически не пострадал, водитель грузового фургона Сергей Захаров погиб.

Позже в крови у Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Актер обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. С одного из прошлых судебных заседаний Ефремова госпитализировали.

Адвокат семьи погибшего говорил о том, что защитник актера подкупал свидетелей. Жена Ефремова заявила, что актер никогда не признавал свою вину.

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