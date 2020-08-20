Потерпевшие заявили, что адвокат Ефремова подкупал свидетелей

Адвокаты семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, заявили, что защитник актера Эльман Пашаев подкупал свидетелей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слушание в Пресненском суде, где защита Ефремова продолжает предоставлять доказательства по делу.

В частности, адвокат Ирина Хайруллина ходатайствовала о приобщении к делу документа, в котором содержатся свидетельства подкупа Пашаевым свидетелей.

При этом жена Ефремова Софья Кругликова, которую допрашивают по делу как свидетеля, заявила, что актер никогда не признавал свою вину в аварии.

«Михаил никогда не признавал вину, несмотря на все заметки в прессе. Он хочет разобраться в том, что случилось», — сказала она. На вопрос адвоката потерпевших, почему Ефремов не извинился перед ними в суде, Кругликова не стала отвечать, отметив, что считает потерпевшей себя.

«Автомобиль был некоторым предохранителем от пьянства. За рулем он не пил никогда, но не раз бывало такое, что он парковал машину где‑то, потом выпивал и забывал, где она стоит», — уточнила Кругликова.

Ранее вдова, младший сын и брат Сергея Захарова подали к Ефремову иск о компенсации морального ущерба на один рубль. Старший сын Сергея Захарова Владимир предъявил Ефремову иск на 6,5 млн рублей.

Ефремов попал в аварию 8 июня. Он пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся c автомобилем. Сам актер практически не пострадал, водитель грузового фургона Сергей Захаров погиб.

Позже в крови у Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. С одного из прошлых судебных заседаний Ефремова госпитализировали.