Театральная лаборатория Gogol School открыла набор учеников на осенний сезон. Занятия начнутся в сентябре, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе лаборатории.

Из‑за пандемии и связанных с ней мер безопасности основной формат поступления — онлайн, хотя занятия будут проходить очно. Записаться на онлайн-собеседование можно с 17 августа по 11 сентября по этой ссылке (обычные собеседования также доступны; если вы предпочитаете их, укажите это в заявке, они пройдут 12 и 13 сентября).

Занятия стартуют 18 сентября по трем традиционным для лаборатории направлениям: актерское мастерство, пластический театр и подростковая лаборатория. В команде Gogol School работают преподаватели из ведущих театров и театральных мастерских России.

Учебные программы, расписание и расценки вы можете посмотреть здесь, там же можно узнать время пробных бесплатных занятий, которые помогут понять, хотите вы учиться в Gogol School или нет.