Стивен Фрай поддержал протестующих в Беларуси

«У меня была веская причина прервать отдых от твиттера. На прошлой неделе в Беларуси Александр Лукашенко , которого часто называют последним диктатором Европы, в очередной раз украл выборы у народа. После этого его правительство жестоко подавило мирный протест, задержав и арестовав тысячи человек, которых, по многочисленным свидетельствам, подвергли пыткам», — говорит Фрай.

Актер Стивен Фрай записал обращение в поддержку протестующих в Беларуси. Видео он опубликовал в твиттере.

Актер обратил внимание на увольнение генерального директора Национального академического театра имени Янки Купалы Павла Латушко после того, как он присоединился к оппозиции. В знак протеста из театра ушла вся труппа. В то же время Латушко сообщил об угрозах.

«Я поддерживаю актеров Национального театра, поднявших на здании флаг свободной Беларуси», — заявил Фрай. Он добавил, что одежда, в которой он записывает видео, — белая рубашка и красный галстук — отсылает к этому флагу.

Он призвал всех людей поддержать протестующих против диктатуры, перепостить его обращение и поставить хештег #standwithbelarus.

Уже полторы недели в Беларуси продолжаются акции протеста, начавшиеся после президентских выборов. На них, по официальным данным, победил Александр Лукашенко, получив 80% голосов избирателей. Оппозиция и страны Европейского союза не признали итоги этих выборов. На акциях протеста были задержаны минимум семь тысяч человек. Есть многочисленные свидетельства того, что в СИЗО людей жестоко избивали и насиловали.