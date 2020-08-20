Совладелец Black Star Burger запустит сеть закусочных «Фридог»

Гендиректор и сооснователь закусочных Black Star Burger Юрий Левитас откроет собственную сеть по продаже хот-догов «Фридог». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на предпринимателя.

В сентябре Левитас рассчитывает открыть около 40 точек в Москве, а за два года увеличить их количество до 500 штук за счет франчайзи. Заведения будут небольшого формата и работать в основном навынос. Предприниматель хочет открывать их в том числе в офисных комплексах и торговых центрах. Средний чек в закусочных будет около 270 рублей.

По словам Левитаса, франчайзи будут отбираться на конкурсной основе, но без паушального взноса — то есть платить за использование торгового знака им не придется. «Для нас это возможность быстрого масштабирования бизнеса, так как вход для франчайзи будет максимально комфортный», — пояснил он.

Эксперты указывают, что попыток создать в России сеть по продаже хот-догов было немало, но единственный успешный пример — «Стардогс». Хоть ниша недорогих франшиз в России сейчас и самая востребованная, большей популярностью на рынке пользуются концепции, связанные с шаурмой, кофе или бургерами, отмечают они.