В кинотеатре Garage Screen покажут «Сатанинское танго» Белы Тарра. Фильм идет больше 7 часов

29 августа в летнем кинотеатре Garage Screen пройдет показ фильма «Сатанинское танго» венгерского режиссера Белы Тарра. Об этом «Афише Daily» рассказали представители кинотеатра.

Картина длится 7 часов 19 минут — его показ состоится в рамках рубрики «Счастливые часы», посвященной кино, которое выходит за рамки стандартной длительности и работает с визуализацией времени. Организаторы уточняют, что «Сатанинское танго» — это самый продолжительный фильм рубрики.

Фильм снят в черно-белой палитре, основан на одноименном романе постоянного соавтора Тарра Ласло Краснахоркаи и разделен на двенадцать глав, которые «образуют эпическое повествование о достигшем старости и глубоко несовершенном человеческом мире».

«В величественном «Сатанинском танго» знаменитые длинные планы Тарра буквально показывают, как изначально свободное время или останавливается и вязнет в тяжеловесном пространстве, наполненном преступлениями и ложью, или окружает человека, двигаясь вокруг него по спирали», — рассказали в Garage Screen.