В кинотеатре Garage Screen покажут «Сатанинское танго» Белы Тарра. Фильм идет больше 7 часов

29 августа в летнем кинотеатре Garage Screen пройдет показ фильма «Сатанинское танго» венгерского режиссера Белы Тарра. Об этом «Афише Daily» рассказали представители кинотеатра.
Картина длится 7 часов 19 минут — его показ состоится в рамках рубрики «Счастливые часы», посвященной кино, которое выходит за рамки стандартной длительности и работает с визуализацией времени. Организаторы уточняют, что «Сатанинское танго» — это самый продолжительный фильм рубрики.
Фильм снят в черно-белой палитре, основан на одноименном романе постоянного соавтора Тарра Ласло Краснахоркаи и разделен на двенадцать глав, которые «образуют эпическое повествование о достигшем старости и глубоко несовершенном человеческом мире».
«В величественном «Сатанинском танго» знаменитые длинные планы Тарра буквально показывают, как изначально свободное время или останавливается и вязнет в тяжеловесном пространстве, наполненном преступлениями и ложью, или окружает человека, двигаясь вокруг него по спирали», — рассказали в Garage Screen.
Помимо этого покажут ленты филиппинского режиссера Лава Диаса «Батанг Уэстсайд» (5 часов 15 минут) и пятичасовую японскую драму «Счастливый час» Рюсукэ Хамагути, которая, как заявляют организаторы, отчасти подарила название всей программе.
«Рубрика «Счастливые часы» предлагает иной, несравненно более глубокий опыт восприятия кинематографического и физического времени, который возможен только на большом экране и в символическом смысле делает этот экран еще больше», — говорит куратор кинопрограммы Garage Screen Евгений Гусятинский.
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