Дом экс-министра культуры Беларуси, перешедшего в оппозицию, облили краской. Ему поступают угрозы

Латушко также сообщил изданию Tut.by, что уже несколько дней не ночует дома, а фотографии с рисунками на воротах и стене дома ему прислали друзья. По его словам, ему приходят угрозы от людей, которые говорят, что близки к спецслужбам. Латушко предлагают покинуть Беларусь — в последний раз подобное предложение поступало вечером 19 августа.

«Таким образом из меня пытаются сделать <…> человека националистических взглядов, шовинистических и так далее, что абсолютно не соответствует действительности. Кто меня знает — знает мою позицию и подходы. С другой стороны, на меня пытаются оказать психологическое давление», — рассказал Латушко РИА «Новости» .

Дом Павла Латушко , бывшего министра культуры Беларуси, а теперь члена Координационного совета оппозиции, облили краской неизвестные. На воротах дома нарисовали красно-белые флаги, сообщает «Радио Свобода» .

«Меня «предупредили» о принятом решении: задержать меня в жесткой форме с применением максимального насилия. Мне предлагали даже чартерный рейс, чтобы выехать в одну из стран, а также дипломатический автомобиль, чтобы я немедленно покинул Беларусь и не присоединялся к Координационному совету», — заявил Латушко.

Он вывез за границу своих родственников, однако сам уезжать из страны не собирается. При этом Латушко отметил, что его вполне могут задержать.

«Нигде, никогда своей точкой зрения я не нарушил действующее законодательство Республики Беларусь и не считаю, что мне нужно опасаться уголовного преследования. Опасение возможного задержания — оно есть», — заявил он.

По информации «Радио Свободы», Латушко находится под охраной. «Би-би-си» 19 августа сообщало, что его охраной никто не занимается.

Ранее Латушко уволили с должности гендиректора Национального академического театра имени Янки Купалы — такое решение принял премьер-министр и Минкульт страны. Предполагаемой причиной стала поддержка им протестов. Латушко сказал, что «не был готов переходить черту морали».

На следующий день после увольнения он вошел в президиум Координационного совета, главной задачей которого является обеспечение мирной передачи власти в стране.