В России за сутки снова выявили менее 5000 случаев заражения коронавирусом

В России за прошедшие сутки выявили 4785 новых пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за ситуацией с пандемией. Всего в стране коронавирусом заразились 942 106 человек.
Больше всего заболевших в Москве (688 человек), Петербурге (160), Московской (157) и Свердловской областях (139). Умерли за сутки 110 человек с подтвержденным коронавирусом (с начала пандемии уже 16 099 человек), вылечились — 6090 человек (за все время — 755 513).
По данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом заразились уже более 22,4 млн человек. С начала пандемии 14,3 млн выздоровели, умерли 787 тыс. пациентов с COVID-19.
Больше всего заражений зарегистрировано в США — 5,5 млн случаев, на втором месте Бразилия (3,45 млн), а на третьем — Индия (2,8 млн). Россия по числу зараженных находится на четвертом месте.