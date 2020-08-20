В России за сутки снова выявили менее 5000 случаев заражения коронавирусом

В России за прошедшие сутки выявили 4785 новых пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за ситуацией с пандемией. Всего в стране коронавирусом заразились 942 106 человек.

Больше всего заболевших в Москве (688 человек), Петербурге (160), Московской (157) и Свердловской областях (139). Умерли за сутки 110 человек с подтвержденным коронавирусом (с начала пандемии уже 16 099 человек), вылечились — 6090 человек (за все время — 755 513).