Студенты из Казахстана попросили правительство России, МИД и ФСБ разрешить им въезд для учебы

Студенты из Казахстана обратились в правительство РФ, МИД и ФСБ с просьбой включить учебу в список оснований для въезда в Россию. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на текст обращения, которое подписали около тысячи учащихся из Казахстана.

Граница с этой страной закрыта из‑за пандемии коронавируса, и учеба не является основанием для въезда, рассказал один из авторов документа Микита Франко. На сайте посольства Казахстана в России также сказано, что пересечение границы с РФ возможно только после снятия взаимных ограничений.

По данным издания, проблема касается десятков тысяч иностранных студентов. Им предлагают начать обучение в дистанционном формате, пока границы не откроют.

В письме говорится, что такая форма обучения отличается по уровню от традиционной, а для медицинских и творческих специальностей она практически нереализуема. «Мы окажемся неконкурентоспособными по сравнению со студентами, обучающимися очно», — сказано в обращении.

В российских вузах «Коммерсант» заверили, что готовы организовать дистанционное обучение для иностранных студентов. Об этом заявили представители НИУ ВШЭ, МФТИ, СПбПУ, КФУ и МГУ. В ГИТИСе сказали, что возвращают студентов индивидуально при участии оперштаба по ситуации с коронавирусом.

Эксперты, опрошенные изданием, опасаются, что качество образования упадет с переходом на дистанционную форму. Кроме того, на преподавателей ляжет двойная нагрузка: им придется читать очные курсы для одних студентов и дистанционные — для других.

19 августа в Минобранауки заявили, что иностранным студентам, возвращающимся в Россию, придется пройти двухнедельный карантин и сдать тест на коронавирус. Там подтвердили, что въехать в РФ можно будет только из стран, с которыми открыта граница.

О проблеме въезда иностранных студентов в Россию «Афиша Daily» писала ранее. По данным Минобранауки, в России учатся около 300 тыс. студентов из‑за рубежа.