Эксперты: на фоне пандемии общество хочет не перемен, а стабильности и безопасности

Запрос общества на обновление, сформировавшийся в России в последние годы, поменялся на желание стабильности — причиной этому стала пандемия коронавируса, уверены исследователи из Института социального маркетинга, пишет «Коммерсант».

В их докладе отмечается, что стремление россиян к масштабным обновлениям, которое эксперты отмечали в конце 2019 года, на фоне пандемии сменилось потребностью в «стабильности, патернализме и социальном государстве». В целом социологи сравнивают состояние, в котором находилось российское общество в 2019 и 2020 году, с депрессией. Также ученые говорят об «эффекте черных очков», из‑за которого изменилось восприятие власти.

Россияне, по словам экспертов, избирательно обращают внимание на поступающую информацию, а в обществе усиливаются агрессивные настроения. Жители страны больше всего обеспокоены экономической обстановкой. В восприятии простых людей власть становится «предельно ответственной» за экономическую ситуацию.

В докладе уточняется, что россияне не верят, что пандемию получится пройти без потерь. Масштаб урона им пока не ясен. При этом срабатывает механизм регрессии в сознании респондентов: они боятся роста преступности и коррупции, а также алкоголизма.

Таким образом, главным требованием к власти становятся качество жизни и защита — личная, экономическая и социальная. «Скромная, но требовательная власть, переживающая вместе с населением общие беды и лишения» — обобщаются в докладе ожидания граждан.

Социологи также отмечают, что задача для властей сегодня — «преодолеть мем» и дать россиянам максимально точную информацию о том, что их ждет в будущем. Например, во время пандемии и карантина власти недостаточно объясняли происходящее. «Известный мем: «может быть, так, может, так, но это не точно». Люди хотят услышать, «как будет точно», — объяснили эксперты.

«Пока мы видим, что власть использует пандемию для борьбы с оппозицией. Под предлогом профилактики в ряде регионов не дают поставить даже агитационные кубы. Понятно, что нужно идти в народ. Можно это делать через соцсети, через встречи по месту жительства. Но когда телевидение — главная ударная сила, значимая для возрастного электората, — узурпировано партией власти, против лома нет приема», — заявил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.