Вакансия «главный по сторис» возглавила топ высокооплачиваемых профессий на удаленке

Самой высокооплачиваемой удаленной профессией в августе стала вакансия главного по сторис. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом «Работа.ру». Его результаты приводит RT.

Согласно данным сервиса, главный по сторис в компании, производящей смартфоны, может получать от 250 тыс. рублей в месяц. Однако такая работа продлится четыре месяца, потому что она сезонная, уточняется в исследовании.

Другой высокооплачиваемой удаленной профессией стала должность инженера автоматизированного тестирования — таким специалистам предлагают заработную плату от 175 тыс. рублей. В обязанности инженеров входят обучение тестированию коллег, проверка программного обеспечения и написание автоматизированных тестов.

В перечень профессий, которыми можно заниматься дистанционно, попала также должность менеджера по подбору персонала — таким работникам предлагают от 150 тыс. рублей в месяц.

На зарплату до 150 тыс. могут рассчитывать NET-разработчики, а от 120 тыс. заплатят техническим писателям, которые создают техническую документацию.

В прошлом августе рейтинг наиболее востребованных профессий среди россиян представил Минтруд. Самыми востребованными специальностями в списке оказались продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и юрист. Также в десятку попали: социальный работник, педагог дополнительного образования, педагог-дефектолог, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и специалист по закупкам.