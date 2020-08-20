В Японии в 2023 году откроется тематический парк по мотивам «Гарри Поттера»

Новый тематический парк по мотивам «Гарри Поттера» откроется в Японии в 2023 году, сообщило издание Sky News.

Как и на выставке Warner Bros Studio в Лондоне, в Токио будут представлены элементы съемочных площадок, костюмы и реквизит из кинофраншизы, основанной на книгах Джоан Роулинг. Поклонники фильмов смогут побывать в замке Хогвартс, в Косом переулке, на Тисовой улице и в волшебном банке «Гринготтс».

Парк будет располагаться на территории в 30 тыс. квадратных метров в Нермире — районе, находящемся в получасе езды на поезде от центра Токио. Сейчас на этом месте находится парк развлечений под названием Тошимаен, но он закроется в конце августа 2020 года.

В начале лета создательница серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг оказалась в центре скандала: писательница неудачно пошутила о трансгендерных людях. За это ее раскритиковали пользователи соцсетей, в том числе некоторые звезды фильмов о Гарри Поттере. Роулинг пришлось подробно объяснить свое отношение к представителям ЛГБТ.