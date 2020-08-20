Британская группа London Grammar выпустила первый сингл за три года. Он называется «Baby It’s You» и спродюсирован Джорджем Фитцджеральдом.

Как отмечает CoS, трек представляет собой «успокаивающую мелодию о заземляющей силе любви». NME считает, что атмосфера новой песни уже знакома поклонникам трио, но «Baby It’s You», по мнению критиков, имеет новый, «более красочный» звук и вибрацию.