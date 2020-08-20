Британская группа London Grammar выпустила первый сингл за три года. Он называется «Baby It’s You» и спродюсирован Джорджем Фитцджеральдом.
Как отмечает CoS, трек представляет собой «успокаивающую мелодию о заземляющей силе любви». NME считает, что атмосфера новой песни уже знакома поклонникам трио, но «Baby It’s You», по мнению критиков, имеет новый, «более красочный» звук и вибрацию.
«Baby It’s You» — это первая музыка, записанная трио с момента их сотрудничества с Flume в 2019 году. Более того, это первый самостоятельный сингл группы с 2017 года — тогда London Grammar выпустили свой второй и последний на данный момент альбом «Truth is A Beautiful Thing».