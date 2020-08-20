Американцы и погромы в Испании: белорусский телеканал смонтировал ролик о последствиях протестов

В видео использовали фотографии с погромов в Барселоне в 2019 году, а также изображения американского флага и разрушенных зданий. Авторами ролика указаны «Патриоты Республики Беларусь».

Ролик намекает на то, что митинги и смена власти ведут к разрушению страны. Видео сопровождается текстом: «Это наша замечательная страна, наша Беларусь. Один из самых прекрасных уголков планеты. Но меня эта красота не устраивает. Я помогу вам это исправить. У нас будет другой лидер и другая страна. Я приведу вас к нужному состоянию».

Ранее в Беларуси уволили директора Жодинского телеканала Эльшада Акберова за трансляцию видео с жестоким разгоном акции протеста.