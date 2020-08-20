Лента Instagram станет бесконечной. Ее дополнят интересные посты незнакомцев

Социальная сеть Instagram сделала ленту на своей платформе бесконечной. Об этом компания сообщила в своем справочном центре.

Теперь Instagram показывает не только посты тех, на кого подписан пользователь, за последние два дня, но и предложенные посты по интересующим пользователя тематикам и рекламу. Посты в ленте подбираются более индивидуально, чем во вкладке «исследовать».

Инструмент окончания ленты Instagram ввел в 2018 году для того, чтобы оберегать психологическое здоровье пользователей. Тогда в компании заявляли, что хотят предоставить пользователям больше информации о том, сколько времени они проводят за приложением.

Недавно Instagram обвинили в незаконном сборе биометрических данных пользователей.