Demeter выпустил парфюм с ароматом космоса к 60-летию полета Белки и Стрелки

Бренд Demeter вместе с сервисом доставки домашней еды для собак «Счастливый животик» выпустил парфюм с ароматом космоса к 60-летию полета Белки и Стрелки, сообщил Molnet.

В аромате соединились ноты металла, озона, звездной пыли и земли. По мнению создателей парфюма, именно так пахнет внеземное пространство. Приобрести аромат можно в интернет-магазине «Библиотека ароматов».

«Полет Белки и Стрелки сыграл важную роль в развитии космонавтики: о них писали книги, снимали фильмы и даже выпустили марки с их изображением. Собаки участвовали в пресс-конференциях и до глубокой старости прожили при Государственном научно-исследовательском и испытательном институте авиационной и космической медицины. Нашей коллаборацией с Demeter мы бы хотели напомнить о героизме этих четверолапых покорителей орбиты», — сказали сооснователи «Счастливого животика» Антон Ефимов и Вероника Братушева.

Белка и Стрелка — легендарные советские собаки-астронавты, которые стали первыми животными, оказавшимися на орбите и вернувшимися на Землю.