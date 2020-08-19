Фонд «Вера» призывает поучаствовать в благотворительной акции «Дети вместо цветов»

Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» и фонд «Дом с маяком» приглашают поучаствовать в акции «Дети вместо цветов», которая в этом году пройдет уже в седьмой раз.

Фонда просят родителей школьников отказаться от традиционных букетов для учителей на 1 сентября и перечислить деньги на помощь тяжелобольным детям. Учителям при этом предлагают подарить один общий букет от класса.

Присоединиться к акции «Дети вместо цветов» можно на сайте. Зарегистрироваться могут группы учеников, класс или даже целая школа.

Минпросвещения обяжет российских учителей носить маски в школах в новом учебном году. Если учителя не будут выполнять это требование, родители смогут обратиться в администрацию школы. Детей заставлять носить маски не будут.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в московских школах ограничат передвижение, — учащиеся будут заниматься в одном классе, а в другой переходить только по мере необходимости.

Учебный год начнется в России 1 сентября, но школьных линеек и других массовых мероприятий не будет. Учебные заведения будут работать по новым требованиям: усиленная дезинфекция, измерение температуры на входе, наблюдение за состоянием учителей и учащихся.