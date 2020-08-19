«Другая сцена» Александринского театра готовит постановку в WhatsApp

Проект «Другая сцена» Александринского театра проведет 21 и 24 августа постановки спектакля «Через час» в мессенджере WhatsApp. Участвовать в них можно бесплатно по предварительной регистрации по ссылке.

В основе спектакля-беседы «Через час» лежат реальные истории подростков, которые пытаются разобраться в себе. Сами создатели проекта называют его «документальный социальный форум-театр», так как зрители могут присоединиться к нему и задать свои вопроы.

Режиссером спектакля выступил Алексей Едошин, сценарий написала драматург Ксения Савельева. Обе постановки начнутся в 20.30 по московскому времени и продлятся ровно час.