Netflix рассказал, что будет сниматься в «Пиноккио» Гильермо дель Торо

Стриминговый сервис Netflix рассказал, кто снимется в фильме «Пиноккио» режиссера Гильермо дель Торо. Перечень актеров опубликовало издание Deadline.

Главная роль достанется Грегори Манну. Юэн МакГрегор озвучит сверчка Джимини. Дэвид Брэдли, известный по ролям в «Гарри Поттере» и «Игре престолов», сыграет Джепетто. Также в фильме снимутся Тильда Суинтон, Кристоф Вальц, Кейт Бланшетт, Финн Вольфхард, Джон Туртурро, Рон Перлман, Тим Блейк Нельсон и Берн Горман.

Фильм будет основан на классической сказке Карло Коллоди о деревянном мальчике, который волшебным образом ожил по воле своего отца. Действие развернется в Италии 1930-х годов, во время правления Бенито Муссолини. По мысли режиссера, фашистская эпоха в итальянской истории идеально подходит для размышлений на тему того, кем лучше быть: марионеткой или человеком.

Съемки начались прошлой осенью на студии ShadowMachine и не прекращались в период пандемии. Сценарий картины был разработан дель Торо вместе с Патриком МакХейлом. Музыку к фильму написал композитор и лауреат «Оскара» Александр Деспла.

Ранее Юэн МакГрегор перевоплотился в легендарного американского модельера Роя Холстона, Кристоф Вальц снялся в фильме «Самая опасная игра», а Тильда Суинтон озвучила черно-белое видеоэссе о конечности всего.