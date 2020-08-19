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Дайджест

Евросоюз не признал итоги выборов в Беларуси, на МКС засняли НЛО и другие новости дня

Илья Голубев
Сегодня в 20:46

Координационный совет белорусской оппозиции избрал президиум в составе семи человек. Тем временем Светлана Тихановская призвала европейских лидеров не признавать результаты президентских выборов в Беларуси. В итоге главы стран Евросоюза так и поступили.

Кремль в лице Дмитрия Пескова впервые развернуто прокомментировал сложившуюся в Беларуси ситуацию. Он заявил, что Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела союзной страны.

В России за прошедшие сутки выявили 4828 новых пациентов с COVID-19, всего в стране коронавирусом заразились 937 321 человек. Во всем мире число заражений превысило 22 млн.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что республика может выкупить контрольный пакет акций «Башкирской содовой компании», которая занимается разработкой шихана Куштау. По словам Хабирова, власти региона ищут компромисс с протестующими против добычи полезных ископаемых в этом месте.

Автор закона о «наливайках» Денис Четырбок предложил смягчить требования для небольших баров в центре города. Продавать алкоголь, согласно его поправке, смогут заведения с площадью зала больше 25 квадратных метров, а не 50, как предлагалось ранее.

Невролог Александр Евдокимов объяснил, что у актера Михаила Ефремова не было настоящего инсульта, его основной диагноз — повторные транзиторные ишемические атаки. Врач отметил, что у этих заболеваний схожие симптомы, но разные последствия.

Иностранные студенты смогут вернуться на учебу в Россию — но только из тех стран, с которыми открыта граница. Если граница закрыта, то студентам из этой страны придется заниматься дистанционно до снятия ограничений.

Российский космонавт Иван Вагнер снимал с борта МКС северное сияние и случайно запечатлел пять неопознанных летающих объектов. Материалы уже передали для исследования в Роскосмос и два космических института.

Spotify подвел итоги первого месяца в России: раскрыл самые популярные треки у российских пользователей и назвал города, где чаще всего пользуются сервисом. Абсолютным лидером по числу прослушиваний стала корейская кей-поп-группа BTS, на втором месте — российский рэпер Моргенштерн.

Вышел первый трейлер фильма «Смерть на Ниле» — новой экранизации романа Агаты Кристи от авторов «Убийства в Восточном экспрессе» (премьера запланирована на октябрь). А в ноябре выйдет переиздание фильма Джима Джармуша «Пес-призрак: Путь самурая» в формате 4K и со множеством дополнительных материалов.

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