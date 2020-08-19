перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Левада-центр» узнал у москвичей, за кого бы они проголосовали на выборах президента прямо сейчас 19:54
Киану Ривз не знал, что «Матрица» — это история о трансгендерах 19:50
pxfuel.com Казанские разработчики запустили соцсеть для владельцев собак
Казанские разработчики запустили соцсеть для владельцев собак 19:15
Пользователи «КиноПоиска» назвали фильмы, над которыми они плакали 19:02
«Пес-призрак: Путь самурая» Джима Джармуша переиздадут в 4K и с дополнительными материалами 18:23
Белорусская оппозиция избрала президиум Координационного совета 18:18
Вышел первый трейлер фильма «Смерть на Ниле» — новой экранизации Агаты Кристи 18:14
mickey_rourke_/Instagram Мики Рурк выбрал себе место на украинском кладбище. Только там он хочет быть похоронен
Мики Рурк выбрал себе место на украинском кладбище. Только там он хочет быть похоронен 17:39
Roots United проведет в Петербурге Present Is Perfect — саб-ивент фестиваля PPF 16:54
Российский космонавт снял на видео пять НЛО с борта МКС. Ролик уже передали руководству Роскосмоса 16:48
Главы государств Евросоюза отказались признавать результаты выборов в Беларуси 16:30
Минтруд объяснил, почему 31 декабря нельзя сделать выходным днем 16:13
e3expo.com Организаторам E3 пришлось извиняться в твиттере перед подписчиками за сексизм
Организаторам E3 пришлось извиняться в твиттере перед подписчиками за сексизм 16:01
В швейцарском городе пошел дождь из шоколада 15:30
Врач: у Ефремова был не инсульт, а ишемические атаки 15:30
В Россию смогут вернуться студенты только из стран с открытой границей. И тех отправят на карантин 15:21
Пол Маккартни всю жизнь пользовался усилителем, который купил в 14 лет 15:12
kremlin.ru «Главное, чтобы не было никакого влияния извне»: Дмитрий Песков высказался о ситуации в Беларуси
«Главное, чтобы не было никакого влияния извне»: Дмитрий Песков высказался о ситуации в Беларуси 14:51
Бритни Спирс попросила суд отказать ее отцу в опекунстве 14:30
Глава Башкирии допустил выкуп акций «Башсоды» — компания хочет добывать ископаемые на шихане Куштау 13:59
Отключить рекламу

«Левада-центр» узнал у москвичей, за кого бы они проголосовали на выборах президента прямо сейчас

Анастасия Цой
Сегодня в 19:54

«Левада-центр» опубликовал исследование о политических предпочтениях москвичей. 45% опрошенных положительно оценили деятельность Владимира Путина, 33% назвали свое впечатление средним, а 18% — плохим.

В рейтинге политиков, которым наиболее доверяют москвичи, первое место занял Владимир Путин (33%, в 2018 году у него было 53%, а в 2019 году — 39%). На втором месте — Владимир Жириновский (20%, его рейтинг наоборот вырос по сравнению с прошлыми годами), а на третьем — Михаил Мишустин, Сергей Собянин и Сергей Шойгу (по 10%).

Также в рейтинг вошли Сергей Лавров и Геннадий Зюганов (по 8%), Алексей Навальный (5%), Павел Грудинин (4%), а также Сергей Миронов, Илья Яшин, Николай Платошкин, Сергей Фургал, Дмитрий Медведев и Любовь Соболь (по 2%).

Если бы президентские выборы проходили прямо сейчас, то 35% респондентов проголосовали бы за Владимира Путина, 7% — за Владимира Жириновского, 4% — за Геннадия Зюганова. Алексей Навальный и Павел Грудинин набрали по 2%, а Сергей Собянин, Сергей Фургал и Сергей Шойгу по 1%.

«Москвичи в целом скорее лояльно относятся к федеральной власти, однако медленное ослабление поддержки президента и других представителей власти продолжается», — говорится в исследовании «Левада-центра».

Вчера мы писали, что число москвичей, недовольных Сергеем Собяниным, удвоилось за год. Сейчас к нему положительно относятся 45% жителей города.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Поезд в Пусан-2: Полуостров
Нам не на что больше жать: долгожданный сиквел чумового корейского зомби-хоррора
комедия
Красотка в ударе
Отечественная комедия о том, что красота — в глазах смотрящего
детектив
Начало
Навороченный триллер Кристофера Нолана про вора, проникающего в мозги людей
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
короткометражный
Ночь пожирателей рекламы-2020
Лучшие рекламные ролики за одну ночь
электроника
«Signal 2020»
Главный загородный рейв лета

Другие материалы по темам

Теги
Левада-центр
Люди
Владимир Путин
Сергей Собянин
Владимир Жириновский
Геннадий Зюганов
Сергей Шойгу
Алексей Навальный
Михаил Мишустин
Сергей Лавров
Сергей Миронов
Дмитрий Медведев
Павел Грудинин
Сергей Фургал
Илья Яшин
Николай Платошкин
Любовь Соболь
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить