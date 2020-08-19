«Левада-центр» узнал у москвичей, за кого бы они проголосовали на выборах президента прямо сейчас

«Левада-центр» опубликовал исследование о политических предпочтениях москвичей. 45% опрошенных положительно оценили деятельность Владимира Путина, 33% назвали свое впечатление средним, а 18% — плохим.

В рейтинге политиков, которым наиболее доверяют москвичи, первое место занял Владимир Путин (33%, в 2018 году у него было 53%, а в 2019 году — 39%). На втором месте — Владимир Жириновский (20%, его рейтинг наоборот вырос по сравнению с прошлыми годами), а на третьем — Михаил Мишустин, Сергей Собянин и Сергей Шойгу (по 10%).

Также в рейтинг вошли Сергей Лавров и Геннадий Зюганов (по 8%), Алексей Навальный (5%), Павел Грудинин (4%), а также Сергей Миронов, Илья Яшин, Николай Платошкин, Сергей Фургал, Дмитрий Медведев и Любовь Соболь (по 2%).

Если бы президентские выборы проходили прямо сейчас, то 35% респондентов проголосовали бы за Владимира Путина, 7% — за Владимира Жириновского, 4% — за Геннадия Зюганова. Алексей Навальный и Павел Грудинин набрали по 2%, а Сергей Собянин, Сергей Фургал и Сергей Шойгу по 1%.

«Москвичи в целом скорее лояльно относятся к федеральной власти, однако медленное ослабление поддержки президента и других представителей власти продолжается», — говорится в исследовании «Левада-центра».

Вчера мы писали, что число москвичей, недовольных Сергеем Собяниным, удвоилось за год. Сейчас к нему положительно относятся 45% жителей города.