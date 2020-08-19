Казанские разработчики запустили соцсеть для владельцев собак

Казанские разработчики из бизнес-инкубатора «ИТ-парк» разработали приложение Dogger для владельцев собак, похожее на полноценную соцсеть. На это обратило внимание издание Rusbase.

В приложение владельцы собак могут загрузить данные о своих питомцах, общаться друг с другом, искать на карте ветеринарные клиники, зоомагазины и заведения, в которые пускают с животными. Пока что приложение работает только на устройствах с Android (ссылка), но разработчики планируют в ближайшее время выпустить его и для iOS.