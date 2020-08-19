Пользователи «КиноПоиска» назвали фильмы, над которыми они плакали. Чаще всего упоминаются «Белый Бим Черное ухо», «Хатико: Самый верный друг», «Терминатор-2: Судный день», «Зеленая миля» и «Список Шиндлера».

Вот, к примеру, один из комментариев: «У меня как‑то было свидание под «Хатико». Я рыдала, как в первый раз, а когда кавалер спросил: «Ты серьезно?» — свидание закончилось, и знакомство с этим роботом в теле человека — тоже».

Кроме этих картин пользователи называли мультфильмы «Мама для мамонтенка», «Король Лев», «Головоломка», советскую картину «Звезда пленительного счастья», а также «Назад в будущее-3», «Пробуждение» с Робертом Де Ниро и Робином Уилльямсом, «Форреста Гампа», «Титаник», «Дневник памяти», «Манчестер у моря» и «Логана».