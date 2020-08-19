Мики Рурк выбрал себе место на украинском кладбище. Только там он хочет быть похоронен

Американский киноактер Мики Рурк выбрал себе место на украинском кладбище. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Гула в своем фейсбуке.

По словам Гулы, персональный ассистент Рурка Дмитрий Корнейчук прилетел из Лос-Анджелеса в украинское село Загорцы Хмельницкой области, где и выбрал для 67-летнего Рурка место на кладбище. Гула напомнил, что Рурк ранее хотел, чтобы его похоронили именно в Украине. «Эту идею он не оставил», — заявил Гула.

В Загорцах живет семья Корнейчука, а также похоронен его дедушка. Рурк заявлял, что Корнейчук за время работы на актера стал ему настоящим другом и он хотел бы быть похороненным рядом с его семьей, а не в США.

В 2019 году Мики Рурк появился в хоррор-антологии «Кинотеатр кошмаров»: он сыграл дьявольского киномеханика, который работает в кинотеатре, куда герои забредают посмотреть фильмы со своим участием.

Мики Рурк — американский актер, известный по ролям фильмах «Бойцовая рыбка» Фрэнсиса Форда Копполы, «Рестлер» Даррена Аронофски, «9 ½ недель» Эдриана Лайна и «Сердце ангела» Алана Паркера. Он также является бывшим профессиональным боксером.