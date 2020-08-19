Roots United организуют в Петербурге трехдневное музыкальное посвящение фестивалю Present Perfect. Об этом «Афише Daily» рассказали представители команды.

Саб-ивент Present is Perfect пройдет с 11 по 13 сентября в пространстве K-30 рядом с «Севкабель-портом». Он сохранит структуру и ценности PPF, а его лайнап составят полностью из российских музыкантов.

11 сентября на вечеринке-открытии за музыку будет отвечать шоукейс лейбла «трип» Нины Кравиц с ней во главе. 12 сентября в программе главного дня большой концерт Shortparis, выступления Филиппа Горбачева, Муджуса, ГШ, Kate NV, Simple Symmetry и других. На заключительный день намечено традиционное воскресное афтерпати, лайнап которого объявят в день события.