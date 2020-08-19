Roots United организуют в Петербурге трехдневное музыкальное посвящение фестивалю Present Perfect. Об этом «Афише Daily» рассказали представители команды.
Саб-ивент Present is Perfect пройдет с 11 по 13 сентября в пространстве K-30 рядом с «Севкабель-портом». Он сохранит структуру и ценности PPF, а его лайнап составят полностью из российских музыкантов.
11 сентября на вечеринке-открытии за музыку будет отвечать шоукейс лейбла «трип» Нины Кравиц с ней во главе. 12 сентября в программе главного дня большой концерт Shortparis, выступления Филиппа Горбачева, Муджуса, ГШ, Kate NV, Simple Symmetry и других. На заключительный день намечено традиционное воскресное афтерпати, лайнап которого объявят в день события.
Список артистов будет пополняться, билеты на ивент можно купить на сайте Roots United.
Фестиваль электронной музыки Present Perfect проходит в Петербурге каждое лето с 2015 года. В прошлый раз он по традиции занял площадки «Севкабель-порта» на три дня — с 26 по 28 июля. Этим летом фестиваль не состоится в привычном формате из‑за пандемии коронавируса. В июле вышел фильм «Идеальное настоящее», посвященный PPF и мотивации его организаторов.