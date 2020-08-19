Российский космонавт снял пять НЛО с борта МКС. Видео уже передали руководству Роскосмоса

Российский космонавт Иван Вагнер снимал с борта Международной космической станции (МКС) северное сияние, пока станция проходила между Австралией и Антарктидой, и случайно запечатлел пять неопознанных летающих объектов.
«На видео вы увидите кое‑что еще, не только сияние. На 9–12-й секундах пять объектов летят параллельно друг другу и на одинаковом расстоянии. Как думаете, что это может быть? Метеоры, спутники или?..» — написал Вагнер у себя в твиттере.
Вагнер отметил, что видеоматериалы передали руководству Роскосмоса, а также в Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) и Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).
Говоря о самом ролике, Вагнер уточнил, что кадры были сняты с частотой 1 кадр в секунду, а затем их объединили видео с частотой 25 кадров в секунду. Реальное время наблюдения, по словам космонавта, составило 52 секунды.
В последнее время видео с НЛО чаще всего публикуют в США. В конце апреля Пентагон выпустил сразу три ролика случайных встреч американских летчиков с НЛО, а в июле в ведомстве пообещали обнародовать новые свидетельства существования разумной внеземной жизни.