Российский космонавт снял пять НЛО с борта МКС. Видео уже передали руководству Роскосмоса

Российский космонавт Иван Вагнер снимал с борта Международной космической станции (МКС) северное сияние, пока станция проходила между Австралией и Антарктидой, и случайно запечатлел пять неопознанных летающих объектов.

«На видео вы увидите кое‑что еще, не только сияние. На 9–12-й секундах пять объектов летят параллельно друг другу и на одинаковом расстоянии. Как думаете, что это может быть? Метеоры, спутники или?..» — написал Вагнер у себя в твиттере.